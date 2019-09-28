Kilit adamlar Nzonzi ve Belhanda - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Kilit adamlar Nzonzi ve Belhanda

Kilit adamlar ve

Kilit adamlar Nzonzi ve Belhanda

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak 'da Steven ve Younes , orta sahada kritik önemde. Nzonzi atakları kesecek, Belhanda ise hücumu yönetecek.

Sarı-kırmızılılarda orta sahada Steven ve Younes kritik önemde. Nzonzi rakip atakları olgunlaştırmadan kesecek. Belhanda da takımı hücumda yönetecek. Terim her iki oyuncudan da hücumda Falcao'ya yaklaşmalarını korkusuzca şut atmalarını da istedi.
  1. 28.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kilit adamlar Nzonzi ve Belhanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN