Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim maskesi ile statta
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbiden önce Galatasaray taraftarları stattaki yerlerini almaya başladılar. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar cezası sebebiyle takımın yanında olamayacak teknik direktör Fatih Terim'in maskesini taktı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev derbi öncesi iki takım taraftarları da yavaş yavaş stadı doldurmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik direktör Fatih Terim cezası sebebi ile kulübedeki yerini alamayacak. Maçtan önce stada gelen bazı taraftarlar hocalarına olan desteğini ilginç bir şekilde gösterdi. Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in yüzünün bulunduğu maskeyi taktı ve objektiflere poz verdi.
İşte o kareler...
- 28.09.2019
- Güncelleme: 28.09.2019 17:49
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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