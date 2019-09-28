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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Galatasaraylı taraftarlar maskesi ile statta

Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim maskesi ile statta

'in 6. haftasında , Stadı'nda 'yi ağırlayacak. Dev derbiden önce Galatasaray taraftarları stattaki yerlerini almaya başladılar. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar cezası sebebiyle takımın yanında olamayacak 'in maskesini taktı.

ile arasında oynanacak olan dev derbi öncesi iki takım taraftarları da yavaş yavaş stadı doldurmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli cezası sebebi ile kulübedeki yerini alamayacak. Maçtan önce stada gelen bazı taraftarlar hocalarına olan desteğini ilginç bir şekilde gösterdi. Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in yüzünün bulunduğu maskeyi taktı ve objektiflere poz verdi.

İşte o kareler...



  1. 28.09.2019
  2. Güncelleme: 28.09.2019 17:49
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