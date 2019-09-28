Galatasaray U19 Takımı Fenerbahçe'yi farklı yendi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç öncesi bir başka derbi heyecanı da U19 Elit Gelişim Ligi'nde yaşandı.

Galatasaray U19 Takımı bu karşılaşmada rakibini 5-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımında gollerini Mustafa Fettahoğlu, Erencan Yardımcı ve Ercan Şirin (3) kaydetti.

Bu sonucun ardından U19 Elit Gelişim Ligi'nde Trabzonspor U19 Takımı liderliğini sürdürürken, Galatasaray 10 puanla 3. sırada, Fenerbahçe ise 4 puanla 16. sırada yer aldı.