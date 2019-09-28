Galatasaray U19 Takımı Fenerbahçe'yi farklı yendi
U19 Elit Gelişim Ligi'nde bugün Galatasaray U19 Takımı ile Fenerbahçe U19 Takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma gol yağmuruna sahne olurken, sarı-kırmızılı takım rakibini 5-2 mağlup etti.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç öncesi bir başka derbi heyecanı da U19 Elit Gelişim Ligi'nde yaşandı.
Galatasaray U19 Takımı bu karşılaşmada rakibini 5-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımında gollerini Mustafa Fettahoğlu, Erencan Yardımcı ve Ercan Şirin (3) kaydetti.
Bu sonucun ardından U19 Elit Gelişim Ligi'nde Trabzonspor U19 Takımı liderliğini sürdürürken, Galatasaray 10 puanla 3. sırada, Fenerbahçe ise 4 puanla 16. sırada yer aldı.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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