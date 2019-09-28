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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Takımı 'yi farklı yendi

Galatasaray U19 Takımı Fenerbahçe'yi farklı yendi

Elit Gelişim Ligi'nde bugün U19 Takımı ile U19 Takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma gol yağmuruna sahne olurken, sarı-kırmızılı takım rakibini 5-2 mağlup etti.

'de 'ın 'yi konuk edeceği maç öncesi bir başka derbi heyecanı da Elit Gelişim Ligi'nde yaşandı.

Galatasaray U19 Takımı bu karşılaşmada rakibini 5-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımında gollerini Mustafa Fettahoğlu, Erencan Yardımcı ve Ercan Şirin (3) kaydetti.

Bu sonucun ardından U19 Elit Gelişim Ligi'nde U19 Takımı liderliğini sürdürürken, Galatasaray 10 puanla 3. sırada, Fenerbahçe ise 4 puanla 16. sırada yer aldı.

  1. 28.09.2019
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