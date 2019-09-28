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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Cezalandırıcı

Cezalandırıcı

, oyunu 'nun üzerinden oynayacak. Kilit paslar Kolombiyalı'ya atılacak. Amaç yıldız ismi ceza alanında topla buluşturmak. Gerisi onun işi...

Taraftarından yönetimine, teknik ekibinden oyuncusuna kadar tek yürek halde bugünkü Fenerbahçe derbisine motive olan 'da tüm hesaplar yapıldı. Oyunu planı hazırlandı. Ezeli rakibine karşı sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen sarıkırmızılı takımda şüphesiz en güvenilen isimlerden biri dünya yıldızı Radamel olacak... Oyunu Kolombiyalı golcü üzerinden kurmaya çalışacak olan Aslan, hem kanatlardan hem ortadan Falcao'yu beslemeye çalışacak. Son vuruş ustasının yeteneklerinden yararlanılacak.

EN İYİ YAPTIĞIN ŞEY

Teknik patron Fatih Terim, 33 yaşındaki golcüye boş alan bulmak için sürekli hareket halinde olması emrini verirken, diğer oyunculara da kilit paslarla onu topla buluşturmalarını söyledi. Oyunu rakip sahaya yıkıp, Fenerbahçe savunmasının hatalarından gol bulmak isteyen İmparator, Falcao'nun ceza alanı içindeki bitiriciliğiyle sonuca gitmek amacında. Talebelerine "Yerden paslarla Falcao'yu besleyin. Onun tek vuruşlarıyla gole gidelim" uyarısını yapan Terim'in Kolombiyalı'yı da "En iyi yaptığın şeyi yap" sözleriyle motive ettiği bildirildi.

İLK KEZ KOLOMBİYA'DA

Tarihte ilk kez bir Kolombiya'da yayınlanacak. Kolombiya'dan bir TV kanalının Falcao nedeniyle maçı yayınlamak için Digiturk'e başvuru yaptığı bildirildi. Böylece ilk defa bir derbi Kolombiya'da yerel dilde canlı yayınlanmış olacak. Falcao'nun karşılanma şekli ülkesinde büyük yankı uyandırmıştı.

  1. 28.9.2019
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