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28 Eylül 2019, Cumartesi
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maskesini yeniden taktı!

Belhanda maskesini yeniden taktı!

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda şu anda oynanan -Fenerbahçe derbisinde Sarı-kırmızılı futbolcu Younes , sakatlığı sebebinde yüzünde bulunan maskeyi çıkartmıştı. Faslı futbolcu, ikinci yarıda sahaya yeniden maskeyle çıktı.

Süper Lig'de -Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru yaklaşırken, maça yüzünde tedbir amacıyla maskeyle çıkan Galatasaraylı futbolcu Younes , maskesini çıkartmıştı.

İKİNCİ YARI YENİDEN MASKEYLE

Faslı futbolcu, ikinci yarıda yeniden maskeyle sahaya çıktı.

  1. 28.09.2019
  2. Güncelleme: 28.09.2019 21:23
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