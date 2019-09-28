Belhanda maskesini yeniden taktı!
Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda şu anda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, sakatlığı sebebinde yüzünde bulunan maskeyi çıkartmıştı. Faslı futbolcu, ikinci yarıda sahaya yeniden maskeyle çıktı.
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru yaklaşırken, maça yüzünde tedbir amacıyla maskeyle çıkan Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, maskesini çıkartmıştı.
İKİNCİ YARI YENİDEN MASKEYLE
Faslı futbolcu, ikinci yarıda yeniden maskeyle sahaya çıktı.
- 28.09.2019
- Güncelleme: 28.09.2019 21:23
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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