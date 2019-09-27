Tam 5 yıl oldu!

Dünya derbisi için artık geri sayım başladı. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip için bu dev karşılaşma büyük önem taşıyor. Hem Yeni Malatya beraberliğini unutturup lige yeni bir başlangıç yapacak hem de PSG maçı öncesi moral bulacak. Ama bundan da önemlisi derbiyi kazanması halinde Fenerbahçe karşısındaki tam 9 maçlık galibiyet hasretini noktalayacak.

21 PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar, büyük bir rekabet yaşadığı Fenerbahçe karşısında 5 yıldır kazanıyor. Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 maçı 3 yenilgi, 6 beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe derbilerinde 21 puan kaybeden Cimbom taraftarı önünde yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

TERİM ÜSTÜNLÜĞÜ

Yarınki derbi öncesi Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 11 maçın 10'unu kaybetmedi. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 6 maç ise berabere bitti.