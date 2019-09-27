Tam 5 yıl oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Tam 5 yıl oldu!

Tam 5 yıl oldu!

Tam 5 yıl oldu!

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile ligde yaptığı son 9 maçtan galibiyet çıkartamadı. Yarın taraftarlarının desteğiyle bu kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Dünya derbisi için artık geri sayım başladı. 'in 6. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip için bu dev karşılaşma büyük önem taşıyor. Hem Yeni beraberliğini unutturup lige yeni bir başlangıç yapacak hem de PSG maçı öncesi moral bulacak. Ama bundan da önemlisi derbiyi kazanması halinde Fenerbahçe karşısındaki tam 9 maçlık galibiyet hasretini noktalayacak.

21 PUAN KAYBETTİ
Sarı-kırmızılılar, büyük bir rekabet yaşadığı Fenerbahçe karşısında 5 yıldır kazanıyor. Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 maçı 3 yenilgi, 6 beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe derbilerinde 21 puan kaybeden Cimbom taraftarı önünde yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

TERİM ÜSTÜNLÜĞÜ
Yarınki derbi öncesi 'in, 'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 11 maçın 10'unu kaybetmedi. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 6 maç ise berabere bitti.

  1. 27.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tam 5 yıl oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN