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27 Eylül 2019, Cuma
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’ye ağır darbe

Psg’ye ağır darbe

'ın salı akşamı konuk edeceği , 1'de büyük şok yaşadı. , sahasında Reims'e 2-0 mağlup olarak iç sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

'ın salı akşamı konuk edeceği , 1'de büyük şok yaşadı. , sahasında Reims'e 2-0 mağlup olarak iç sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Ayrıca aynı maçta Choupo Moting sakatlandı. Maçın ilk yarısında sakatlanan yıldız oyuna devam edemedi.

  1. 27.9.2019
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