Psg’ye ağır darbe
Galatasaray'ın salı akşamı konuk edeceği Paris Saint Germain, Fransa Ligue 1'de büyük şok yaşadı. PSG, sahasında Reims'e 2-0 mağlup olarak iç sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
Galatasaray'ın salı akşamı konuk edeceği Paris Saint Germain, Fransa Ligue 1'de büyük şok yaşadı. PSG, sahasında Reims'e 2-0 mağlup olarak iç sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Ayrıca aynı maçta Choupo Moting sakatlandı. Maçın ilk yarısında sakatlanan yıldız oyuna devam edemedi.
- 27.9.2019
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