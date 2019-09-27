PSG Cavani'yi Galatasaray'a saklıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri PSG Cavani'yi Galatasaray'a saklıyor

Cavani'yi 'a saklıyor

PSG Cavani'yi Galatasaray'a saklıyor

'nde haftaya ile grubunun ikinci maçına çıkacak olan Saint-Germain'de sakatlığı geçen 'nin Bordeaux ile oynanacak maç için kadroya dahil edileceği ve golcü ismin temsilcimizle karşılaşacağı maç öncesi test edileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nde 1 Ekim Salı günü gruptaki ikinci maçını ile oynayacak olan Saint-Germain'de sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekiyordu.

L'Equipe'te yer alan habere göre hafta sonu ligde Bordeaux ile karşılaşacak olan 'de Uruguaylı forvet iyileşti. Oyuncunun Bordeaux karşısında birkaç dakika da olsa süre alması için kadroya dahil edileceği ve Galatasaray maçı öncesi test edileceği ifade edildi.

Öte yandan sakatlığı bulunan bir diğer isim Kylian Mbappe'nin de Bordeaux maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Paris temsilcisi grupta oynadığı ilk karşılaşmada sahasında İspanyol devi 'i 3-0 yenmeyi başarmıştı. Temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanından bir puanla dönmüştü.


  1. 27.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PSG Cavani'yi Galatasaray'a saklıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN