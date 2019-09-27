PSG Cavani'yi Galatasaray'a saklıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim Salı günü gruptaki ikinci maçını Galatasaray ile oynayacak olan Paris Saint-Germain'de sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekiyordu.

L'Equipe'te yer alan habere göre hafta sonu ligde Bordeaux ile karşılaşacak olan PSG'de Uruguaylı forvet Edinson Cavani iyileşti. Oyuncunun Bordeaux karşısında birkaç dakika da olsa süre alması için kadroya dahil edileceği ve Galatasaray maçı öncesi test edileceği ifade edildi.

Öte yandan sakatlığı bulunan bir diğer isim Kylian Mbappe'nin de Bordeaux maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Paris temsilcisi grupta oynadığı ilk karşılaşmada sahasında İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 yenmeyi başarmıştı. Temsilcimiz Galatasaray ise Club Brugge deplasmanından bir puanla dönmüştü.



