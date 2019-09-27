Elmander: Kazanacağız
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Johan Elmander dün Florya'daydı. Antrenmanı izleyen Johan Elmander, teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi.
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Johan Elmander dün Florya'daydı. Antrenmanı izleyen Elmander, teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi. Derbiyle ilgili ise, "Galatasaray'ı izleyeceğim ve destekleyeceğim için çok mutluyum. Her zamanki gibi büyük bir derbi olacak ama kazanacağımıza eminim" ifadesini kullandı.
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