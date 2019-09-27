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27 Eylül 2019, Cuma
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Elmander: Kazanacağız

Elmander: Kazanacağız

'ın unutulmaz isimlerinden dün Florya'daydı. Antrenmanı izleyen Johan Elmander, teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi.

'ın unutulmaz isimlerinden dün Florya'daydı. Antrenmanı izleyen Elmander, teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi. Derbiyle ilgili ise, "Galatasaray'ı izleyeceğim ve destekleyeceğim için çok mutluyum. Her zamanki gibi büyük bir derbi olacak ama kazanacağımıza eminim" ifadesini kullandı.

  1. 27.9.2019
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