PFDK kararları açıklandı! Mustafa Cengiz...

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

1- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 20.09.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ANDRE BIYOGO POKO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 20.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 21.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, stadyumda yanıcı madde bulundurulmasından dolayı 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Güvenlik başlıklı 9. maddesinin 5. fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ALT TRİBÜN B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY A, B, C, D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.