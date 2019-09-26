Johan Elmander: Derbiyi Galatasaray'ın kazanacağından eminim

Galatasaray'da oynadığı dönem sergilediği mücadeleci futbol yapısıyla taraftarların gönlünde taht kuran Johan Elmander, Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesini izlemek için İstanbul'a geldi.

Hafta sonu oynanacak maçla ilgili görüşlerini paylaşan İsveçli eski yıldız, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Her zamanki gibi büyük bir maç olacak ama kazanacağımıza da eminim. Galatasaray'ı izleyeceğim ve destekleyeceğim için çok mutluyum. Bu sefer bir taraftar olarak geldim. Harika bir maç izleyeceğiz. Taraftarlar da harika iş çıkaracak.