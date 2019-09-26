Akıl oyunları

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Şimdi bunları öğrencilerine aktarıyor. İmparator öncelikle rakibin artı ve eksi yönlerini hesaplayarak sahaya süreceği 11'i belirledi. Deneyimli çalıştırıcının Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Feghouli, Babel ve Falcao 11'iyle sahada olması bekleniyor. Usta hoca maç içindeki tüm senaryolara göre farklı taktikler de belirliyor.

EMRE MOR SÜRPRİZİ

Fatih Terim, galibiyet, beraberlik ve yenilgi durumlarına göre maç planında yapacağı değişiklikleri öğrencilerine aktarırken Emre Mor ile özel olarak ilgileniyor. 22 yaşındaki genç yıldızı ikinci yarıda kullanmayı düşünen İmparator, Emre'yi Dirar ile bire bir bırakacak bir oyun düzeni oluşturuyor. Deneyimli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi oynamasa da kalitesine güvendiği Adem Büyük'e de derbi öncesi moral aşıladı.

BÜYÜK DERBİ KAPALI GİŞE

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bir kez daha kapalı gişe... Türkiye'de nefeslerin tutulacağı Cumartesi günkü karşılaşmanın satışa çıkan biletleri tükendi. Kombinelerle birlikte yine 50 bini aşkın taraftar stattaki yerini alacak. Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduracak.

MASKEYİ TAKTI

Galatasaray camiasının gözü Younes Belhanda'da. Oynamadığı her maçta yokluğu aranan Faslı yıldızın durumu merak ediliyordu. Tecrübeli oyuncu dün takımla birlikte çalıştı. Belhanda özel bir maske ile antrenmanda yer aldı. 29 yaşındaki futbolcunun dönüşü teknik direktör Fatih Terim'i de sevindirdi. Derbide sahada olması bekleniyor.

YÜZÜNDE ŞİŞLİK VAR

Younes Belhanda takımdan ayrı çalıştığı bölümde maskesini takmadı. Başarılı orta saha oyuncusu çene kemiğindeki kırık sebebiyle operasyon geçirmişti. Bu bölgedeki şişliğin henüz inmediği de görüldü. Maskeyle de olsa derbide oynamak istiyor.

FALCAO SALONDA

Cimbom'un süper yıldızı Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisi öncesi dün takımla birlikte çalışmadı. Kolombiyalı forvet salonda kendisi için hazırlanan özel çalışma ile günü geçirdi. Kulüp doktoru Yener İnce de "Daha önceden belirlenmiş bir programı uyguluyor. Herhangi bir sakatlığı yok. Derbide oynamasına engel bir durum bulunmuyor" dedi.

DEV DERBİ ÇAKIR'IN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maça Cüneyt Çakır atandı. Çakır daha önce 11 kez bu derbide görev aldı. Kanarya'nın 6, Aslan'ın 3 galibiyeti var. 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu randevularda sarı-kırmızılı oyuncular 6, sarı-lacivertli futbolcular ise 5 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

VAR'DA GENÇERLER

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. VAR'ın başında ise Koray Gençerler olacak.

YABANCI BİLMECESİ

Fatih Terim'in derbi için hangi 12 yabancıyı seçeceği de merak konusu. Muslera, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Belhanda, Feghouli, Seri, Babel ve Falcao'nun yeri garanti. Nagatomo şanslı. Andone, Lemina, Mariano ve Ryan Donk'tan 2'si tribüne gidecek.

EMRE AKBABA DÜZ KOŞUDA

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba dönüş hazırlığında... Geçen sezon Çaykur Rize maçında Samudio ile girdiği pozisyonda ayağı kırılan 26 yaşındaki oyuncu düz koşulara başladı. Emre, idman sahasında çıktığında önce Fatih Terim'in yanına giderek kucaklaştı.

3'LÜ PRES

Fatih Terim, meşin yuvarlak rakip takımdan 3 futbolcuya geldiğinde 3'lü pres istedi. Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Max Kruse topu aldıklarında hemen başlarında 3 Galatasaraylı oyuncu bitecek. Böylece topu rahat kullanmaları engellenecek.

MAÇ BOYUNCA SAKIN KALIN

Fatih Terim, derbide galibiyetin sakinlikten geçtiğini söyledi. İmparator, öğrencileriyle yaptığı görüşmede "Rakip agresif hareketlerde bulunabilir. Siz sakin kalın. Biz sahaya çıkacağız ve topumuzu oynayacağız. Şanssızlık yüzünden puanlar kaybettik. Derbide bunu telafi edeceğiz" dedi.