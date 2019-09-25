Mustafa Cengiz'den PFDK açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevki ile ilgili açıklama yaptı.

Doğa Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz, "Florya'da Fatih hocamızın da katıldığı verimli bir toplantı yaptık. Haberi orada duydum. Neden sevk edildiğimi ben de merak ediyorum." diye konuştu.

Sevk gerekçesini anlamadığını belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"Sevk gerekçesinde edep bölümü olmadığını gördüm. Camiaları suçlamamak gerekir. 'Bunların fıtratında var, kültüründe var', bunlar tehlikeli söylemler. Bir camiaya bunu söylerseniz, bu size gelir. Aynı yerde, aynı gemide mücadele ediyoruz. Birbirimize saygılı olmalıyız. Sevk gerekçemin bununla ilgili olmadığını gördüm. Hukuk nosyonunda bir tartışma olduğunda, bunun çözümü için masaya oturduğunuzda 'İlk ihlali kim yaptı?' diye sorulur. Ben bunu söyledim. Galatasaray yönetimi olarak rakiplerimize durup dururken bir söylem ve eylemde bulunmayız. Onlar bize bulunursa camiamıza yakışan şekilde refleksi gösteririz. Benim söylediğim bu, yani öz savunma. Orada bir alegori, kinaye yapılıyor. Sağ olsun hukuk kurulu nasıl bir yorum yaptıysa böyle bir karar vermiş. O zaman Roma hukukunu, hukuka girişi disipline sevk etmek gerekir."

"BUNUN NEDENİ BİZ DEĞİLİZ. NEDENİ, BİZE VERİLEN ARSANIN İŞGAL ALTINDA OLMASI"

Emlak Konut ile yaşanan probleme açıklık getiren Cengiz, şunları söyledi:

"Bir şeyin sürdürülebilir olması çok hayati. Göreve geldiğimizden beri kalıcı bir sistem için çalışıyoruz. Bunun içindeki ana parçalardan biri Emlak Konut'la ilgili anlaşma. Bu anlaşmayı biz yapmadık. Medyada bazı mahfillerde taraftar psikozu ile yanlış söylemler görüyoruz. Galatasaray, hiçbir zaman devlet ve milletin aleyhine maddi yapılanma içine girmemiştir. Aldıklarımızın bedelini ödedik. Devletimiz spor kulüplerine yardımcı olup elinden geleni yapıyor. Emlak Konut'ta teslim ile ilgili sorun var. Florya'dan şu anda çıkamıyoruz. Bunun nedeni biz değiliz. Nedeni, bize verilen arsanın işgal altında olması.

Devletimiz işgalciyi çıkartmak durumunda. Galatasaray doğrudan taraf değil. Bizim her şeyimiz hazır. Binlerce tonluk dev gibi taş ocağı kurulmuş. Tedbir kararı aldık. Orayı işgal edemeyiz. Bu beklemenin bize, Emlak Konut'a ve Florya'yı alan müteahhite zararı oldu. Riva'da Düşler Vadisi projesi yürümekte. Müthiş konutlar yapılıyor, orada müthiş bir oluşum var. Problem Florya'ya taşıyamamak. Devletimiz ve biz görüşmelerimize sıkı şekilde devam ediyoruz. Emlak Konut'la sorunun çözümü için bir noktaya geldik. O sorunu da bugün yarın halledeceğiz. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum."

"DERBİ MÜTHİŞ BİR DERBİ, HEPİMİZ ONU BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça da değinen Cengiz, "Derbi müthiş bir derbi, hepimiz onu bekliyoruz. Hak edenin kazanacağı, dürüst ve adil, dış ve iç faktörlerin müdahale etmediği bir yarış istiyor ve diliyoruz. Hak edenin Galatasaray olmasını yürekten diliyorum. Bir dünya derbisine yakışır şekilde sahada mertçe, dürüstçe mücadele etmesini diliyorum. Hakem için hiçbir şey diyemem. Ne desem onu yönlendirdiğim, baskı altına aldığım anlamı çıkar. Cüneyt Bey yurt dışında hepimizi gururla temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.