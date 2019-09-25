Maskeli Belhanda

Galatasaray sağlık heyetinde yoğun Younes Belhanda mesaisi yaşanıyor... Yokluğunda ciddi puan kayıpları yaşanan ve takımın kaleye gidememesinden dolayı mumla aranan Faslı yıldız, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Fatih Terim'in özel bir yere koyduğu 29 yaşındaki futbolcu, kendisine yapılacak maskeyle maçta forma giyebilecek. Faslı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve Yeni Malatya deplasmanlarında oynayamamıştı. Belhanda'nın yokluğunda orta sahada o bölgede Jean-Micheal Seri oynadı.

ALTERNATİFİ BULUNMUYOR

Belhanda'nın yerinde iki maçta görev yapan Seri 1 gol attı fakat yeterli olmadı. Fildişili orta saha, Yeni Malatya maçında kariyerinin ilk kafa golünü bulmasına rağmen hiç çalım atamadı. Belhanda'nın takımı kaleye götürmesi, sağ kanatta Feghouli ve Mariano ile organize olması ve bulduğu sürpriz gollerle tehlike yaratıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in "Belhanda maalesef alternatifsiz" diyerek övdüğü Faslı futbolcuya sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve PSG maçlarında çok ihtiyacı olacak.

YOKLUĞU YAKIYOR

Sarı-kırmızılı formayı 3 sezondur giyen Younes Belhanda, farkını ortaya koyuyor. Cimbom, Belhanda ile çıktığı 57 maçın 40'ını kazanırken, yüzde 70'lik galibiyet oranı ile 2.3 gol ortalaması yakaladı. Faslı yıldızın yokluğunda 16 lig maçının sadece 6'sını kazabilen Aslan'ın galibiyet oranı yüzde 37.5'e, gol ortalaması ise 1.5'e düştü.

İNGİLTERE'DE HAZIRLANDI

Belhanda'nın takacağı maskenin İngiltere'de tasarlandığı öğrenildi. Özel maskenin Faslı oyuncunun sadece ağız bölgesini kapatacağı ve nefes almasını engellemeyeceği bildirildi. 29 yaşındaki 10 numara, maç gününe kadar maskeyle çalışacak ve eğer hiçbir sorun yaşanmazsa oynayacak.

TERİM'İN GÜVENCESİ MUSLERA

Son maçlardaki kurtarışlarıyla yüksek formunu ortaya koyan Fernando Muslera, Fatih Terim'in derbideki en büyük kozlarından olacak. Uruguaylı bu sezon 7 resmi maçın tamamında sonuna kadar forma giydi. Tecrübeli eldiven, pazar günü 22'inci Fener derbisine çıkacak Nando'nun 7 galibiyeti, 9 beraberliği var.