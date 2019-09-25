Maskeli Belhanda - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Maskeli Belhanda

Maskeli

Maskeli Belhanda

Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes yapılan özel bir maskeyle kritik müsabakaya hazırlanıyor. Görev verilmesi halinde Faslı ilk 11’de forma giyebilecek.

sağlık heyetinde yoğun Younes mesaisi yaşanıyor... Yokluğunda ciddi puan kayıpları yaşanan ve takımın kaleye gidememesinden dolayı mumla aranan Faslı yıldız, derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. 'in özel bir yere koyduğu 29 yaşındaki futbolcu, kendisine yapılacak maskeyle maçta forma giyebilecek. Faslı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki ve Yeni deplasmanlarında oynayamamıştı. Belhanda'nın yokluğunda orta sahada o bölgede Jean-Micheal Seri oynadı.

ALTERNATİFİ BULUNMUYOR
Belhanda'nın yerinde iki maçta görev yapan Seri 1 gol attı fakat yeterli olmadı. Fildişili orta saha, maçında kariyerinin ilk kafa golünü bulmasına rağmen hiç çalım atamadı. Belhanda'nın takımı kaleye götürmesi, sağ kanatta Feghouli ve Mariano ile organize olması ve bulduğu sürpriz gollerle tehlike yaratıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in "Belhanda maalesef alternatifsiz" diyerek övdüğü Faslı futbolcuya sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve maçlarında çok ihtiyacı olacak.

YOKLUĞU YAKIYOR
Sarı-kırmızılı formayı 3 sezondur giyen Younes Belhanda, farkını ortaya koyuyor. Cimbom, Belhanda ile çıktığı 57 maçın 40'ını kazanırken, yüzde 70'lik galibiyet oranı ile 2.3 gol ortalaması yakaladı. Faslı yıldızın yokluğunda 16 lig maçının sadece 6'sını kazabilen Aslan'ın galibiyet oranı yüzde 37.5'e, gol ortalaması ise 1.5'e düştü.

İNGİLTERE'DE HAZIRLANDI
Belhanda'nın takacağı maskenin 'de tasarlandığı öğrenildi. Özel maskenin Faslı oyuncunun sadece ağız bölgesini kapatacağı ve nefes almasını engellemeyeceği bildirildi. 29 yaşındaki , maç gününe kadar maskeyle çalışacak ve eğer hiçbir sorun yaşanmazsa oynayacak.

TERİM'İN GÜVENCESİ MUSLERA
Son maçlardaki kurtarışlarıyla yüksek formunu ortaya koyan , Fatih Terim'in derbideki en büyük kozlarından olacak. Uruguaylı bu sezon 7 resmi maçın tamamında sonuna kadar forma giydi. Tecrübeli eldiven, pazar günü 22'inci Fener derbisine çıkacak Nando'nun 7 galibiyeti, 9 beraberliği var.

  1. 25.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maskeli Belhanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN