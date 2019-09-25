Maskeli Belhanda
Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda yapılan özel bir maskeyle kritik müsabakaya hazırlanıyor. Görev verilmesi halinde Faslı 10 numara ilk 11’de forma giyebilecek.
Galatasaray sağlık heyetinde yoğun Younes Belhanda mesaisi yaşanıyor... Yokluğunda ciddi puan kayıpları yaşanan ve takımın kaleye gidememesinden dolayı mumla aranan Faslı yıldız, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Fatih Terim'in özel bir yere koyduğu 29 yaşındaki futbolcu, kendisine yapılacak maskeyle maçta forma giyebilecek. Faslı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve Yeni Malatya deplasmanlarında oynayamamıştı. Belhanda'nın yokluğunda orta sahada o bölgede Jean-Micheal Seri oynadı.
ALTERNATİFİ BULUNMUYOR
Belhanda'nın yerinde iki maçta görev yapan Seri 1 gol attı fakat yeterli olmadı. Fildişili orta saha, Yeni Malatya maçında kariyerinin ilk kafa golünü bulmasına rağmen hiç çalım atamadı. Belhanda'nın takımı kaleye götürmesi, sağ kanatta Feghouli ve Mariano ile organize olması ve bulduğu sürpriz gollerle tehlike yaratıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in "Belhanda maalesef alternatifsiz" diyerek övdüğü Faslı futbolcuya sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve PSG maçlarında çok ihtiyacı olacak.
YOKLUĞU YAKIYOR
Sarı-kırmızılı formayı 3 sezondur giyen Younes Belhanda, farkını ortaya koyuyor. Cimbom, Belhanda ile çıktığı 57 maçın 40'ını kazanırken, yüzde 70'lik galibiyet oranı ile 2.3 gol ortalaması yakaladı. Faslı yıldızın yokluğunda 16 lig maçının sadece 6'sını kazabilen Aslan'ın galibiyet oranı yüzde 37.5'e, gol ortalaması ise 1.5'e düştü.
İNGİLTERE'DE HAZIRLANDI
Belhanda'nın takacağı maskenin İngiltere'de tasarlandığı öğrenildi. Özel maskenin Faslı oyuncunun sadece ağız bölgesini kapatacağı ve nefes almasını engellemeyeceği bildirildi. 29 yaşındaki 10 numara, maç gününe kadar maskeyle çalışacak ve eğer hiçbir sorun yaşanmazsa oynayacak.
TERİM'İN GÜVENCESİ MUSLERA
Son maçlardaki kurtarışlarıyla yüksek formunu ortaya koyan Fernando Muslera, Fatih Terim'in derbideki en büyük kozlarından olacak. Uruguaylı bu sezon 7 resmi maçın tamamında sonuna kadar forma giydi. Tecrübeli eldiven, pazar günü 22'inci Fener derbisine çıkacak Nando'nun 7 galibiyeti, 9 beraberliği var.
- 25.9.2019
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Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
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Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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