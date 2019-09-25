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25 Eylül 2019, Çarşamba
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- maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

'in 6. haftasında ile arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak biletleri satışa sunuldu. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıktı.

logolu passolig kartlarına satışı yarın yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek. Müsabakanın biletleri, GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

  1. 25.09.2019
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