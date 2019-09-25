Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Başkan 'ya sevk edildi

Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı , 'ya sevk edildi. , Başkan Cengiz'i 'de medyaya, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle sevk ettiğini bildirdi.

Galatasaray Başkanı , 'ya sevk edildi. , Başkan Cengiz'i 'de medyaya, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle sevk ettiğini bildirdi. Cengiz, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı toplantıda, F.Bahçe Başkanı 'a cevaben, "Kavga istemiyoruz. Ama ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı? Ona bakmak lazım" demişti.

  1. 25.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN