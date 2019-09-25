Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi. TFF, Başkan Cengiz'i 20 Eylül'de medyaya, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle sevk ettiğini bildirdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi. TFF, Başkan Cengiz'i 20 Eylül'de medyaya, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle sevk ettiğini bildirdi. Cengiz, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı toplantıda, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a cevaben, "Kavga istemiyoruz. Ama ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı? Ona bakmak lazım" demişti.
- 25.9.2019
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Toplam 1
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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