Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi. TFF, Başkan Cengiz'i 20 Eylül'de medyaya, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle sevk ettiğini bildirdi. Cengiz, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı toplantıda, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a cevaben, "Kavga istemiyoruz. Ama ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı? Ona bakmak lazım" demişti.