Marcao'nun eşi isyan etti
Bu sezon Marcao ve Luyindama'nın performansı beğenilmezken tepkiler Marcao'nun eşini isyan ettirdi. Yeni Malatyaspor maçı sonrası Pan Teixeira hakaretler nedeniyle sosyal medya hesabını kapatacağını açıkladı.
Bu sezon Marcao ve Luyindama'nın performansı beğenilmezken tepkiler Marcao'nun eşini isyan ettirdi. Marcao'nun eşi Pan Teixeira, Yeni Malatyaspor maçının ardından kendisine ve kızına yönelik gelen hakaretlerden çok rahatsız olduğunu ve İnstagram hesabını kapatacağını açıkladı.
- 24.9.2019
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Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Marcao'nun eşi isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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