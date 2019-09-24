Marcao'nun eşi isyan etti

Bu sezon Marcao ve Luyindama'nın performansı beğenilmezken tepkiler Marcao'nun eşini isyan ettirdi. Marcao'nun eşi Pan Teixeira, Yeni Malatyaspor maçının ardından kendisine ve kızına yönelik gelen hakaretlerden çok rahatsız olduğunu ve İnstagram hesabını kapatacağını açıkladı.