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24 Eylül 2019, Salı
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'nun eşi isyan etti

Marcao'nun eşi isyan etti

Bu sezon ve Luyindama'nın performansı beğenilmezken tepkiler Marcao'nun eşini isyan ettirdi. maçı sonrası hakaretler nedeniyle sosyal medya hesabını kapatacağını açıkladı.

Bu sezon ve Luyindama'nın performansı beğenilmezken tepkiler Marcao'nun eşini isyan ettirdi. Marcao'nun eşi , maçının ardından kendisine ve kızına yönelik gelen hakaretlerden çok rahatsız olduğunu ve İnstagram hesabını kapatacağını açıkladı.

  1. 24.9.2019
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