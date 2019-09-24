Falcao’ya saygısızlık! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Falcao’ya saygısızlık!

Falcao’ya saygısızlık!

'ın maçları nedeniyle 'da da yakından takip ediliyor. Kolombiya basını, yıldız oyuncunun son 3 dakikada oyuna alınmasından rahatsız oldu.

'ın maçları nedeniyle 'da da yakından takip ediliyor. maçı sonrası da ülkede maç kritikleri yer alırken yıldız futbolcunun, maça yedek başlaması ve beraberlik golünün yenmesinin ardından son 3 dakikada oyuna girmesi eleştirildi. En sert eleştiri Publimetro'dan geldi.

DURMAZ ŞAŞKINLIĞI
Gazetede yer alan haberde, "Galatasaray'da Falcao'ya saygısızlık" manşeti yer aldı. Haberin detayında, Falcao'nun dinlendirilmek için yedek bırakıldığı ancak oyunun uzatma dakikalarında sahaya sürülmesinin "Saygısızlık" olduğu belirtildi. Özellikle Jimmy Durmaz'ın Falcao'dan önce oyuna sürülmesinin şaşkınlık yarattığı ifade edildi.

İŞTE O MANŞETLER:

ALERTA BOGATO: Galatasaray'da Falcao için beklenmedik karar.

AS COLOMBIA: Galatasaray galibiyeti kaçırdı, Falcao sadece 3 dakika oynadı.

PUBLIMETRO: Galatasaray'da Falcao'ya saygısızlık.

  1. 24.9.2019
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