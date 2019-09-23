Mustafa Cengiz: “Galatasaray’ın gizli saklı bir şeyi yok” - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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: “’ın gizli saklı bir şeyi yok”

Mustafa Cengiz: “Galatasaray’ın gizli saklı bir şeyi yok”

Başkanı , Riva-Florya projesini karara bağlama adına bugün gerçekleşecek olan olağanüstü divan toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın her şeyi meydanda. KAP’ta her şeyi belgeli. Gizli saklı bir şeyi yok” dedi.

Spor Kulübü Olağanüstü Toplantısı, Gayrettepe'de bir otelde başladı. Galatasaray Başkanı toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Riva ve Florya arazileri hakkında konuşan Cengiz, "Riva arazisi 'in zamanında, Florya Mustafa Cengiz'in zamanında diye haber geçilmiş. Böyle bir şey yok. Her ikisi de Dursun Özbek zamanında tek bir protokol ile yapıldı. Biz de tam tersine ayırın dedik, o olmadı. Divan kurulu üyelerimize de durumu anlatacağız. Bir çözüme ulaşmaya çalışacağız, hem Galatasaray'a hem de devletin hayrına. Milyar dolarlık arazimizi, aynı statta olduğu gibi elimizdeki aktifi verdik. Henüz elimize geçen net bir şey de yok. Açıklayacağız bunları ayak üstü detay veremem, rakam rakam açık ve net şekilde. Galatasaray'ın her şeyi meydanda. KAP'ta her şeyi belgeli. Gizli saklı bir şeyi yok. Onu da özellikle belirteyim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın başkan adayı olacağı yönünde çıkan haberleri hatırlatarak, Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ı da yanına aldı ve kameralara poz verdiği esnada, "Yan yana gelelim de düşman çatlatalım" mesajını verdi.

  1. 23.09.2019
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