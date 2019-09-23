Galatasaray'da büyük fobi! Sergen Yalçın...
Cimbom'un deplasman fobisi sürüyor... Yeni Malatya önünde çok önemli iki puan bırakan Galatasaray son iki sezonda dış sahada çıktığı 20 maçın yüzde 60'ında puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda sadece 8 galibiyet alabilirken, 6 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı. Galatasaray bu sezonun ilk haftasında Denizli'de 2-0 mağlup olurken, Kayseri deplasmanında son anda 3-2 kazanmıştı. Galatasaray'da bir de devam eden Sergen Yalçın şanssızlığı var... İşte ayrıntılar...
Galatasaray son iki sezonda deplasmanda çıktığı 20 maçta 8 galibiyet alabilirken, 6 yenilgi, 6 beraberlik yaşadı. Sarı kırmızılılar bu sezonun ilk haftasında Denizli'de 2-0 mağlup olurken, Kayseri deplasmanında son anda 3-2 kazanmıştı.
ASLAN, SERGEN'İ GEÇEMİYOR
Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Sergen Yalçın'ın yönettiği takımlara karşı pek de şansı tutmuyor. Sergen Yalçın'ın takımlarına karşı oynanan son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, 2 de yenilgi aldı.
- 23.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Galatasaray'da büyük fobi! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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