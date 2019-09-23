Galatasaray'da büyük fobi! Sergen Yalçın...

Galatasaray son iki sezonda deplasmanda çıktığı 20 maçta 8 galibiyet alabilirken, 6 yenilgi, 6 beraberlik yaşadı. Sarı kırmızılılar bu sezonun ilk haftasında Denizli'de 2-0 mağlup olurken, Kayseri deplasmanında son anda 3-2 kazanmıştı.

ASLAN, SERGEN'İ GEÇEMİYOR

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Sergen Yalçın'ın yönettiği takımlara karşı pek de şansı tutmuyor. Sergen Yalçın'ın takımlarına karşı oynanan son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, 2 de yenilgi aldı.