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23 Eylül 2019, Pazartesi
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'da büyük fobi! ...

Galatasaray'da büyük fobi! Sergen Yalçın...

Cimbom'un deplasman fobisi sürüyor... Yeni önünde çok önemli iki puan bırakan son iki sezonda dış sahada çıktığı 20 maçın yüzde 60'ında puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda sadece 8 galibiyet alabilirken, 6 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı. Galatasaray bu sezonun ilk haftasında 'de 2-0 mağlup olurken, deplasmanında son anda 3-2 kazanmıştı. Galatasaray'da bir de devam eden şanssızlığı var... İşte ayrıntılar...

son iki sezonda deplasmanda çıktığı 20 maçta 8 galibiyet alabilirken, 6 yenilgi, 6 beraberlik yaşadı. Sarı kırmızılılar bu sezonun ilk haftasında 'de 2-0 mağlup olurken, deplasmanında son anda 3-2 kazanmıştı.

ASLAN, SERGEN'İ GEÇEMİYOR

ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, 'ın yönettiği takımlara karşı pek de şansı tutmuyor. Sergen Yalçın'ın takımlarına karşı oynanan son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, 2 de yenilgi aldı.

Galatasaray'ın aklı derbide

  1. 23.09.2019
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