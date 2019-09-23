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23 Eylül 2019, Pazartesi
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divan kurulu başladı

Galatasaray divan kurulu başladı

Spor Kulübü başladı.

'da ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin durumun ana gündem maddelerinden biri olacağı , Gayrettepe'de bir otelde başladı. , , Faruk Süren, , Bülent Tulun gibi sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinin de katılım gösterdiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

  1. 23.09.2019
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