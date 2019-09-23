Galatasaray divan kurulu başladı
Galatasaray Spor Kulübü Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Galatasaray'da Emlak Konut ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin durumun ana gündem maddelerinden biri olacağı Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, Gayrettepe'de bir otelde başladı. Dursun Özbek, Ali Dürüst, Faruk Süren, Ahmet Özdoğan, Bülent Tulun gibi sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinin de katılım gösterdiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
- 23.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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