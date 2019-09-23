Asisti yetmedi
Galatasaray'da Ömer Bayram, BtcTürk Yeni Malatyaspor mücadelesinde Seri'nin golünde nefis orta yaptı. Orta sahada parmak ısırtan Bayram, sol bekte kötüydü.
Sezon başında takımdan ayrılması beklenen ancak hazırlık maçlarında gösterdiği performansla takımda kalan Ömer Bayram takıma büyük katkı sağlıyor. Ligde geçen haftaki Kasımpaşa maçında Falcao'ya asist yaparak bir nevi tarihe geçen Ömer Bayram, Malatya deplasmanında da ön plana çıktı. 4-3-3 sisteminde orta sahanın solunda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, Babel'den aldığı topu içeri çevirdi ve Seri'nin kafa golüyle ikinci asistini yaptı. Gurbetçi futbolcu, sarı-kırmızılıların ligdeki son dört golünün üçünü hazırlamayı başardı. Ömer Bayram ikinci yarıda ise Nagatomo'nun oyundan çıkmasıyla sol beke geçti. Ömer Bayram'ın mevkisine ise Nagatomo'nun yerine oyuna dahil olan Mario Lemina geçti. Ömer Bayram geçen sezon çıktığı 24 maçta 1 gol, 4 asist yapmıştı.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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