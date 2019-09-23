Asisti yetmedi

Sezon başında takımdan ayrılması beklenen ancak hazırlık maçlarında gösterdiği performansla takımda kalan Ömer Bayram takıma büyük katkı sağlıyor. Ligde geçen haftaki Kasımpaşa maçında Falcao'ya asist yaparak bir nevi tarihe geçen Ömer Bayram, Malatya deplasmanında da ön plana çıktı. 4-3-3 sisteminde orta sahanın solunda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, Babel'den aldığı topu içeri çevirdi ve Seri'nin kafa golüyle ikinci asistini yaptı. Gurbetçi futbolcu, sarı-kırmızılıların ligdeki son dört golünün üçünü hazırlamayı başardı. Ömer Bayram ikinci yarıda ise Nagatomo'nun oyundan çıkmasıyla sol beke geçti. Ömer Bayram'ın mevkisine ise Nagatomo'nun yerine oyuna dahil olan Mario Lemina geçti. Ömer Bayram geçen sezon çıktığı 24 maçta 1 gol, 4 asist yapmıştı.