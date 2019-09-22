Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 5. Hafta karşılaşmaları kapsamında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Maça ilişkin tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig 5. hafta Yeni Malatyaspor Galatasaray karşılaşması bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalı ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele öncesi OPTA tarafından hazırlanan maç önü notları şu şekilde:

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'deki dört karşılaşmasında da ev sahipleri sahadan galip ayrıldı.

Bu sezon ligde topa en fazla sahip olan üçüncü ve dördüncü takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray (%59,5) & Yeni Malatyaspor (%58,8).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu mücadelesi kazanan iki oyuncudan biri Galatasaraylı Christian Luyindama (22; Aaron Appindangoye ile birlikte).