Hataya yer yok - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fatih Terim: Hataya yer yok

: Hataya yer yok

Fatih Terim: Hataya yer yok

İmparator , kulübede olamayacağı Yeni maçı için özel bir toplantı yaptı. Usta hoca “Derbi önce hata istemiyorum. Kazanıp geleceğiz” dedi.

Devler Ligi'nde Brugge'den istediğini alarak dönen gözünü Y. karşılaşmasına çevirdi. , dönüşleri sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. İmparator "Önümüzde F.Bahçe maçı var. Kendi evimizdeki bu maç öncesi hata yapma lüksümüz yok. güçlü bir takım. Sezona da iyi başladılar. Maça iyi konsantre olun. Derbiyi değil, Malatya'yı düşünün" ifadelerini kullandı.

SKORA GÖRE ANDONE
Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hücumda 'yu kullanacak. İmparator'un B Planı da hazır. Skora ve oyunun gidişatına göre cezası sona eren Andone de şans bulabilir. Bu maçtan mutlak 3 puan isteyen Terim, Galatasaray skorda geriye düşerse 4-4-2 sistemine dönerek Rumen forveti, Kolombiyalı yıldız ile birlikte oynatmayı da planları arasına aldı. Usta hoca ayrıca rakip savunmanın üzerine gelmesini engellemek için Andone'yi bir tehdit olarak kullanmayı da düşünüyor.

  1. 22.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim: Hataya yer yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN