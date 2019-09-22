Fatih Terim: Hataya yer yok

Devler Ligi'nde Brugge'den istediğini alarak dönen Galatasaray gözünü Y.Malatya karşılaşmasına çevirdi. Fatih Terim, Avrupa Kupası dönüşleri sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. İmparator "Önümüzde F.Bahçe maçı var. Kendi evimizdeki bu maç öncesi hata yapma lüksümüz yok. Yeni Malatyaspor güçlü bir takım. Sezona da iyi başladılar. Maça iyi konsantre olun. Derbiyi değil, Malatya'yı düşünün" ifadelerini kullandı.

SKORA GÖRE ANDONE

Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hücumda Radamel Falcao'yu kullanacak. İmparator'un B Planı da hazır. Skora ve oyunun gidişatına göre cezası sona eren Andone de şans bulabilir. Bu maçtan mutlak 3 puan isteyen Terim, Galatasaray skorda geriye düşerse 4-4-2 sistemine dönerek Rumen forveti, Kolombiyalı yıldız ile birlikte oynatmayı da planları arasına aldı. Usta hoca ayrıca rakip savunmanın üzerine gelmesini engellemek için Andone'yi bir tehdit olarak kullanmayı da düşünüyor.