En iyisi Muslera
Cimbom'un efsane isimlerinden Zoran Simovic, Türkiye'de genç ve yetenekli kaleciler olduğunu söyledi. Simovic "Türkiye'de en iyi kaleci olarak Muslera'yı görüyorum." dedi
Cimbom'un efsane isimlerinden Zoran Simovic, Türkiye'de genç ve yetenekli kaleciler olduğunu söyledi. Simovic "Türkiye'de en iyi kaleci olarak Muslera'yı görüyorum. Farkını sahada her zaman ortaya koyuyor. Onun performansıyla yine Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum" dedi.
- 22.9.2019
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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