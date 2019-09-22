En iyisi Muslera

Cimbom'un efsane isimlerinden Zoran Simovic, Türkiye'de genç ve yetenekli kaleciler olduğunu söyledi. Simovic "Türkiye'de en iyi kaleci olarak Muslera'yı görüyorum. Farkını sahada her zaman ortaya koyuyor. Onun performansıyla yine Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum" dedi.