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22 Eylül 2019, Pazar
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En iyisi Muslera

Cimbom'un efsane isimlerinden Zoran Simovic, 'de genç ve yetenekli kaleciler olduğunu söyledi. Simovic "Türkiye'de en iyi kaleci olarak 'yı görüyorum." dedi

Cimbom'un efsane isimlerinden Zoran Simovic, 'de genç ve yetenekli kaleciler olduğunu söyledi. Simovic "Türkiye'de en iyi kaleci olarak 'yı görüyorum. Farkını sahada her zaman ortaya koyuyor. Onun performansıyla yine 'ın şampiyon olacağını düşünüyorum" dedi.

  1. 22.9.2019
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