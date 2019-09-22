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22 Eylül 2019, Pazar
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: Birlik olmalıyız

Abdurrahim Albayrak: Birlik olmalıyız

'da başkan olmak istediği belirtilen konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak "'ın büyük bir fedakarlıkla çalışan başkanı ve yönetim kurulu var." dedi.

'da başkan olmak istediği belirtilen konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak "'ın büyük bir fedakarlıkla çalışan başkanı ve yönetim kurulu var. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Daha önemli başarılara ulaşma adına kenetlenme zamanı. Galatasaray bir oldukça, birlik oldukça güçlüdür" ifadelerini kullandı.

NESLİCAN'A MESAJ
hastalığına yenik düşen için G.Saray mesaj yayınladı. ", mücadele azmi ve kararlılığıyla kendisi gib kanserle mücadele edenlere cesaret veren Neslican Tay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican. Rahat uyu" denildi.

  1. 22.9.2019
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