Abdurrahim Albayrak: Birlik olmalıyız

Cimbom'da başkan olmak istediği belirtilen Abdurrahim Albayrak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak "Galatasaray'ın büyük bir fedakarlıkla çalışan başkanı ve yönetim kurulu var. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Daha önemli başarılara ulaşma adına kenetlenme zamanı. Galatasaray bir oldukça, birlik oldukça güçlüdür" ifadelerini kullandı.

NESLİCAN'A MESAJ

Kanser hastalığına yenik düşen Neslican Tay için G.Saray mesaj yayınladı. "Enerjisi, mücadele azmi ve kararlılığıyla kendisi gib kanserle mücadele edenlere cesaret veren Neslican Tay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican. Rahat uyu" denildi.