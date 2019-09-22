Abdurrahim Albayrak: Birlik olmalıyız
Cimbom'da başkan olmak istediği belirtilen Abdurrahim Albayrak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak "Galatasaray'ın büyük bir fedakarlıkla çalışan başkanı ve yönetim kurulu var." dedi.
Cimbom'da başkan olmak istediği belirtilen Abdurrahim Albayrak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak "Galatasaray'ın büyük bir fedakarlıkla çalışan başkanı ve yönetim kurulu var. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Daha önemli başarılara ulaşma adına kenetlenme zamanı. Galatasaray bir oldukça, birlik oldukça güçlüdür" ifadelerini kullandı.
NESLİCAN'A MESAJ
Kanser hastalığına yenik düşen Neslican Tay için G.Saray mesaj yayınladı. "Enerjisi, mücadele azmi ve kararlılığıyla kendisi gib kanserle mücadele edenlere cesaret veren Neslican Tay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican. Rahat uyu" denildi.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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