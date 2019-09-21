Galatasaray'ın Antonio Valencia'ya teklifi ortaya çıktı

Area Deportivo'ya konuşan Quito yöneticisi Esteban Paz, medyanın oyuncuya yaklaşımını yanlış bulduğunu belirterek, "Manchester United'dayken ilk alkışlayan onlardı, şimdi Quito'da ilk eleştiren de onlar" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun transfer sürecine ilişkin de konuşan Esteban Paz, Galatasaray'la ilgili şu itirafta bulundu:

Galatasaray, Valencia'ya Quito'nun önerdiğinin 3 katı teklif vermişti. Ancak oyuncu Ekvador'a dönmek istiyordu. Evet, Valencia'nın kontratında aralık ayında serbest kalması yönünde bir madde var ancak takımda kalması için her şeyi yapacağız.

Avrupa'da 10 yılı Manchester United'da olmak üzere 14 yıl top koşturan Valencia, Premier Lig'de toplam 339 maça çıkıp 25 gol kaydetti.