Galatasaray'ın Antonio Valencia'ya teklifi ortaya çıktı
Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız futbolcu Antonio Valencia, ülkesinin takımlarından LDU Quito ile sözleşme imzalamıştı. Kulübün yöneticilerinden Esteban Paz, ülke basınına oyuncuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Area Deportivo'ya konuşan Quito yöneticisi Esteban Paz, medyanın oyuncuya yaklaşımını yanlış bulduğunu belirterek, "Manchester United'dayken ilk alkışlayan onlardı, şimdi Quito'da ilk eleştiren de onlar" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun transfer sürecine ilişkin de konuşan Esteban Paz, Galatasaray'la ilgili şu itirafta bulundu:
Galatasaray, Valencia'ya Quito'nun önerdiğinin 3 katı teklif vermişti. Ancak oyuncu Ekvador'a dönmek istiyordu. Evet, Valencia'nın kontratında aralık ayında serbest kalması yönünde bir madde var ancak takımda kalması için her şeyi yapacağız.
Avrupa'da 10 yılı Manchester United'da olmak üzere 14 yıl top koşturan Valencia, Premier Lig'de toplam 339 maça çıkıp 25 gol kaydetti.
- 21.09.2019
- Güncelleme: 21.09.2019 16:45
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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