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21 Eylül 2019, Cumartesi
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'ın Antonio 'ya teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Antonio Valencia'ya teklifi ortaya çıktı

'ın da transfer listesinde bulunan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız futbolcu Antonio , ülkesinin takımlarından LDU Quito ile sözleşme imzalamıştı. Kulübün yöneticilerinden , ülke basınına oyuncuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Area Deportivo'ya konuşan Quito yöneticisi , medyanın oyuncuya yaklaşımını yanlış bulduğunu belirterek, "'dayken ilk alkışlayan onlardı, şimdi Quito'da ilk eleştiren de onlar" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun transfer sürecine ilişkin de konuşan Esteban Paz, 'la ilgili şu itirafta bulundu:

Galatasaray, Valencia'ya Quito'nun önerdiğinin 3 katı teklif vermişti. Ancak oyuncu Ekvador'a dönmek istiyordu. Evet, Valencia'nın kontratında aralık ayında serbest kalması yönünde bir madde var ancak takımda kalması için her şeyi yapacağız.

Avrupa'da 10 yılı Manchester United'da olmak üzere 14 yıl top koşturan , 'de toplam 339 maça çıkıp 25 gol kaydetti.

  1. 21.09.2019
  2. Güncelleme: 21.09.2019 16:45
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