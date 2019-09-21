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21 Eylül 2019, Cumartesi
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Falcao'dan 'a çılgın gelir!

Falcao'dan Galatasaray'a çılgın gelir!

yaptığı duyuru ile kombine satışlarının tükendiğini açıkladı. Rekor seviyede satış yapan sarı-kırmızılı kulübün bu sayısında Falcao transferi etkili rol oynadı. Öte yandan yönetim sezon sonu kapasiteyi 10 bin daha arttırmak için kolları sıvadı...

sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kombinelerin tükendiğini açıkladı. Galatasaray kulübü paylaşımda "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu için satışa çıkarılan tüm kombineler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 41 BİN KOMBİNE SATILDI
Kombineler sezon başında satışa sunulduğunda büyük bir ilgi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp resmi rakamı duyurmazken çok sayıda loca ve 41 bine yakın kombine satıldığı belirtiliyor.

FALCAO SONRASI 4.5 MİLYON TL'LİK SATIŞ
transferi sonrası 8 yeni oyuncusuna toplu imza töreni yapan Galatasaray, törene gelen 20 binden fazla taraftara 2 milyon TL'lik ürün satışı yapmıştı. Falcao transferinden sonraki 4 günde ise loca ve kombine satışlarından 4 buçuk milyon TL kazanıldı.

Galatasaray böylece loca-kombine satışı, tören bileti ve tören günü yapılan alışverişler ve web site satışları olmak üzere 4 günde toplamda 11 buçuk milyon lira kazanmış oldu.

YÖNETİM KAPASİTEYİ 62 BİNE ÇIKARMAK İSTİYOR
Stadı'nın 'in Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer harekete geçti.

Milliyet'in haberine göre Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacak. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santimetrelik koltuk aralıklarını daraltıp kapasiteyi artıracak.

GELECEK SENE 50 BİN KOMBİNE HEDEFİ
Bu sezon değişiklik imkânı bulunmazken, sezon sonu Aslantepe'yi yenileme çalışması başlayacak. Kapasiteyi 60 bine çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon 41 binde kalan kombine satışını gelecek yıl 50 bine yükseltip rekor kırmak istiyor.

  1. 21.09.2019
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