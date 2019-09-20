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20 Eylül 2019, Cuma
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Selçuk baba oldu

Selçuk baba oldu

Milli futbolcu , baba oldu. Deneyimli oyuncunun eşi 'ın 'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Cemre İnan ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Milli futbolcu , baba oldu. Deneyimli oyuncunun eşi 'ın 'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Cemre İnan ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüpten Selçuk için kutlama mesajı yayınlandı.

  1. 20.9.2019
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