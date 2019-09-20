Rota yeniden lig
Sarı-kırmızılılar, Avrupa dönüşü olmasına rağmen ligde kayıp istemiyor. İşleri sıkı tutan İmpanator, talebelerini uyarıyor. Sarı-kırmızılılar tam motivasyonla çalışıyor.
Şampiyonlar Ligi'deki ilk grup mücadelesinde deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşıp 1 puan çıkaran Galatasaray, rotasını yeniden Süper Lig'e çevirdi. Önceki gece Belçika'dan dönen sarı-kırmızılı takım dün sahaya çıkarak ligde oynaycağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Avrupa dönüşü olmasına rağmen ligde puan kaybı istemeyen Aslan'da oyuncuların motivasyonu da yüzlerine yansıdı.
İPLER TERİM'DE
Çalışmalar sırasında gerekli anlarda oyuncularını uyaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de işi sıkı tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından mutlak 3 puanla ayrılmaları gerektiğini talebelerine hatırlattı. "Herkes üzerimize geliyor. Bunların en güzel cevabını sahada kazanarak verebiliriz. Brugge maçı artık bitti. Şimdi yeniden lige dönme zamanı" sözleriyle talebelerini motive ediyor.
G.SARAY, Y.MALATYA MAÇI HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI
HOCA FAZLA YORMADI
Sarı-kırmızılı takım dünkü antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yaptı. Daha sonraki bölümde Club Brugge'e karşı tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise güç koşuları üzerinde durulan bir antrenman yaptı. Hazırlıklar bugün 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam edecek.
EMRE START ALDI
Öte yandan geçtiğimiz sezon oynanan Rize maçında sakatlanan Emre Akbaba bireysel çalışmalara başladı. Rehabilitasyon süreci devam eden Emre, Instagram'dan bu fotoğrafı paylaştı.
- 20.9.2019
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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