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20 Eylül 2019, Cuma
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Rota yeniden lig

Rota yeniden lig

Sarı-kırmızılılar, Avrupa dönüşü olmasına rağmen ligde kayıp istemiyor. İşleri sıkı tutan İmpanator, talebelerini uyarıyor. Sarı-kırmızılılar tam motivasyonla çalışıyor.

Şampiyonlar Ligi'deki ilk grup mücadelesinde deplasmanda ekibi ile karşılaşıp 1 puan çıkaran , rotasını yeniden 'e çevirdi. Önceki gece Belçika'dan dönen sarı-kırmızılı takım dün sahaya çıkarak ligde oynaycağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Avrupa dönüşü olmasına rağmen ligde puan kaybı istemeyen Aslan'da oyuncuların motivasyonu da yüzlerine yansıdı.

İPLER TERİM'DE
Çalışmalar sırasında gerekli anlarda oyuncularını uyaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de işi sıkı tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından mutlak 3 puanla ayrılmaları gerektiğini talebelerine hatırlattı. "Herkes üzerimize geliyor. Bunların en güzel cevabını sahada kazanarak verebiliriz. Brugge maçı artık bitti. Şimdi yeniden lige dönme zamanı" sözleriyle talebelerini motive ediyor.

G.SARAY, Y.MALATYA MAÇI HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI

HOCA FAZLA YORMADI
Sarı-kırmızılı takım dünkü antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yaptı. Daha sonraki bölümde Club Brugge'e karşı tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise güç koşuları üzerinde durulan bir antrenman yaptı. Hazırlıklar bugün 11.00'de 'ndeki antrenmanla devam edecek.

EMRE START ALDI
Öte yandan geçtiğimiz sezon oynanan maçında sakatlanan Emre Akbaba bireysel çalışmalara başladı. Rehabilitasyon süreci devam eden Emre, Instagram'dan bu fotoğrafı paylaştı.

  1. 20.9.2019
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