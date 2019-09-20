Rota yeniden lig

Şampiyonlar Ligi'deki ilk grup mücadelesinde deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşıp 1 puan çıkaran Galatasaray, rotasını yeniden Süper Lig'e çevirdi. Önceki gece Belçika'dan dönen sarı-kırmızılı takım dün sahaya çıkarak ligde oynaycağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Avrupa dönüşü olmasına rağmen ligde puan kaybı istemeyen Aslan'da oyuncuların motivasyonu da yüzlerine yansıdı.

İPLER TERİM'DE

Çalışmalar sırasında gerekli anlarda oyuncularını uyaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de işi sıkı tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından mutlak 3 puanla ayrılmaları gerektiğini talebelerine hatırlattı. "Herkes üzerimize geliyor. Bunların en güzel cevabını sahada kazanarak verebiliriz. Brugge maçı artık bitti. Şimdi yeniden lige dönme zamanı" sözleriyle talebelerini motive ediyor.

G.SARAY, Y.MALATYA MAÇI HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI

HOCA FAZLA YORMADI

Sarı-kırmızılı takım dünkü antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yaptı. Daha sonraki bölümde Club Brugge'e karşı tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise güç koşuları üzerinde durulan bir antrenman yaptı. Hazırlıklar bugün 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla devam edecek.

EMRE START ALDI

Öte yandan geçtiğimiz sezon oynanan Rize maçında sakatlanan Emre Akbaba bireysel çalışmalara başladı. Rehabilitasyon süreci devam eden Emre, Instagram'dan bu fotoğrafı paylaştı.