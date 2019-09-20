Google'dan Binali Yıldırım'a Galatasaray sürprizi

AK Parti İzmir Milletveki Binali Yıldırım ABD'ye dünya devleri Apple ve Google'ı ziyaret etti. Yıldırım ve yanındakiler ilk olarak dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple'a çıkarma yaptı. Apple yetkilileriyle Yıldırım ve beraberindeki heyet teknolojinin dünü ve bugünü üzerine konuştu. Daha sonra Google'ı ziyaret eden Yıldırım, şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Google yetkilileri Yıldırım'a bir jestte bulunarak kahveleri Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray figürüyle ikram etti. Yıldırım bu jest için, "Galatasaray'ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Apple ziyareti anlatan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Dünya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü, bugünü ve yarınına dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik."

GOOGLE'DAN YILDIRIM'A GALATASARAY SÜRPRİZİ

Yıldırım, Apple ziyareti sonrası bir başka dünya devi olan Google'a çıkarma yaptı. Yıldırım ve Google yetkilileri artırılmış gerçeklik, otonom araçlar ve şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Google yetkilileri burada Yıldırım'a bir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren temsilcimiz Galatasaray sürprizi yaptı. Yıldırım'a ikram edilen kahvede Galatasaray amblemi yer aldı. Yıldırım bu jest için, "Galatasaray'ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı." ifadelerini kullandı.