Galatasaray'ın yeni transferiyle dalga geçtiler!
Florin Andone’nin ‘Brighton’a geri dönmek istemiyorum’ sözleri, kulübe yakın bir internet sitesi tarafından çok konuşulacak bir görselle ‘köprüleri attı’ şeklinde yorumlandı. İşte Andone'ye yapılan o görsel...
Galatasaray'ın Brighton Hove Albion takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Ada basınına bir röportaj verdi. 26 yaşındaki futbolcu, bonservisini elinde bulunduran ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz ekibine sitem ederken, geleceğine yönelik de düşüncelerini açıkladı.
Kulübüne 700 bin euro kendisine sezonluk 2.5 milyon euro ücretin ödeneceği Rumen forvet, İngiliz ekibinde aradığı oynama fırsatlarını bulamadığını belirtti. Andone "Brighton'da daha çok forma giymeyi hak ediyordum. Kendime olan güvenimi kaybettim. Brighton'a geri dönmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Kulübe yakın haberler yapan Wearebrighton.com internet sitesi futbolcunun verdiği röportajı kullanarak, oyuncunun sözleriyle ilgili değerlendirmede de bulundu. Kendilerinin yaptığı futbolcuyu oyuncuklarını atan bir çocuk olarak gösterdiği görselle verdiği haberinde site, "Florin Andone köprüleri attı" yakıştırmasını yaptı. Futbolcunun verdiği röportaj 'sıradışı' olarak nitelendirildi.
- 20.09.2019
- Güncelleme: 20.09.2019 14:11
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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