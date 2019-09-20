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20 Eylül 2019, Cuma
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'ın yeni transferiyle dalga geçtiler!

Galatasaray'ın yeni transferiyle dalga geçtiler!

’nin ‘Brighton’a geri dönmek istemiyorum’ sözleri, kulübe yakın bir tarafından çok konuşulacak bir görselle ‘köprüleri attı’ şeklinde yorumlandı. İşte Andone'ye yapılan o görsel...

'ın Brighton Hove Albion takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı , Ada basınına bir röportaj verdi. 26 yaşındaki futbolcu, bonservisini elinde bulunduran ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz ekibine sitem ederken, geleceğine yönelik de düşüncelerini açıkladı.

Kulübüne 700 bin euro kendisine sezonluk 2.5 milyon euro ücretin ödeneceği Rumen forvet, İngiliz ekibinde aradığı oynama fırsatlarını bulamadığını belirtti. Andone "Brighton'da daha çok forma giymeyi hak ediyordum. Kendime olan güvenimi kaybettim. Brighton'a geri dönmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübe yakın haberler yapan Wearebrighton.com futbolcunun verdiği röportajı kullanarak, oyuncunun sözleriyle ilgili değerlendirmede de bulundu. Kendilerinin yaptığı futbolcuyu oyuncuklarını atan bir çocuk olarak gösterdiği görselle verdiği haberinde site, "Florin Andone köprüleri attı" yakıştırmasını yaptı. Futbolcunun verdiği röportaj 'sıradışı' olarak nitelendirildi.

  1. 20.09.2019
  2. Güncelleme: 20.09.2019 14:11
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