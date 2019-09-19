Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
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'dan ve 'a destek

Galatasaray'dan Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'a destek

Kulübü, 'nde 'ın Bratislava, 'un Getafe, 'in Roma maçlarından önce bütün temsilcilerimize hesabından başarılar diledi.

, 'nde mücadele eden , ve 'a hesabından başarılar diledi.
Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarına tam destek. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaştığı destek mesajında, "Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıp Avrupa macerasına başlayarak ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.




BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A BAŞARILAR DİLEDİ

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde beraber boy gösterecekleri Trabzonspor ve Beşiktaş'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.






  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 19:18
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