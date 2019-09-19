Galatasaray'dan Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'a destek
Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Bratislava, Trabzonspor'un Getafe, Başakşehir'in Roma maçlarından önce bütün temsilcilerimize sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarına tam destek. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaştığı destek mesajında, "Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıp Avrupa macerasına başlayarak ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.
BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A BAŞARILAR DİLEDİ
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde beraber boy gösterecekleri Trabzonspor ve Beşiktaş'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.
- 19.09.2019
- Güncelleme: 19.09.2019 19:18
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Galatasaray'dan Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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