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19 Eylül 2019, Perşembe
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Kulübü olağanüstü toplanıyor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanıyor

Spor Kulübü Olağan Üstü , ile ilgili yaşanan gelişmelerden ötürü olağanüstü toplanıyor. Pazartesi günü yapılacak toplantı basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Pazartesi günü saat 17.00'de başlamak üzere olağanüstü divan kurulu çağrısında bulunduğu bildirildi.

Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenecek toplantının 20'nin üzerinde divan kurulu üyesinin yazılı talebi üzerine düzenlendiği ve basına kapalı yapılacağı kaydedildi.

Toplantıda Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Riva ve Florya arazileri için yapılan protokollerin güncel durumlarının ve olası sonuçlarının konuşulacağı aktarıldı.

Ayrıca Ziraat , Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan yapılandırma sözleşmesi hakkında bilgilendirilme ve istişare yapılacağı vurgulandı.

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 21:49
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