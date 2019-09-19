Belçika basını faturayı Diagne'ye çıkardı
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı maç, Belçika basınında da geniş yer buldu. Genel olarak haberlerde takımın hayal kırılığı yarattığı ifadeleri yer alırken, sarı-kırmızılı takımdan kiralanan Diagne için "Gergin geçen son dakikalarda önemli bir rol üstlenemedi" şeklinde bahsedildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın aldığı sonuç Belçika basınında geniş yer buldu.
Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı" yorumu yapıldı.
Ryan Babel, Brugge oyuncusunun hatasından faydalanıp bulduğu pozisyonu değerlendiremediğine dikkat çekilen haberde, "0-0, iyi oyunculardan oluşan Brugge, grupta üçüncülük için yarıştığı rakibine karşı daha iyisini hak ediyordu" değerlendirmesinde bulunuldu.
Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, dünkü maça ilişkin, "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı" başlığını kullandı. Haberde, skorun, maçta pozisyonlar bulan Club Brugge'u memnun etmediği, üç puanın elden kaçırıldığı belirtildi. Galtasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın performansının övüldüğü haberde, Brugge'un çok sayıda pozisyondan yararlanamadığı, bir penaltısının ise hakem tarafından verilmediği öne sürüldü.
"DIAGNE ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENEMEDİ"
Flamanca yayın yapan HLN haber sitesi, ise mavi-siyahlıların oyuncularının performanslarını değerlendirdiği haberinde Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'ye ilişkin, "Oyuna son çeyrekte dahil oldu. Gergin geçen son dakikalarda önemli bir rol üstlenemedi" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, Belçika ekibinin iyi bir oyun ortaya koyduğu ancak ileri uçta bireysel olarak öne çıkan bir oyuncunun bulunmadığı kaydedildi.
- 19.09.2019
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arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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