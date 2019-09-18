Galatasaray U19 Club Brugge'e 3-2 mağlup oldu! MAÇ ÖZETİ  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray U19 Club Brugge'e 3-2 mağlup oldu! MAÇ ÖZETİ

'e 3-2 mağlup oldu!

Galatasaray U19 Club Brugge'e 3-2 mağlup oldu! MAÇ ÖZETİ

A Grubu'nda ile U19 karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Club Brugge oldu.

A Grubu'nda , U19'a konuk olduğu maçı 3-2'lik skorla kaybetti.

Club Brugge'ün gollerini 6. dakikada Mathias De Wolf (penaltı), 10. dakikada Charles De Ketelaere ve 17. dakikada Noah Aelterman kaydetti.

Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Metehan Baltaci (penaltı) ve 46. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray U19 Takımı gruplara puansız başlarken, Club Brugge 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Gençler Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Galatasaray U19, Paris Saint Germain U19'u ağırlayacak. Club Brugge U19 ise Real Madrid U19'a konuk olacak

  1. 18.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray U19 Club Brugge'e 3-2 mağlup oldu! MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN