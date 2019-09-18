Galatasaray U19 Club Brugge'e 3-2 mağlup oldu! MAÇ ÖZETİ
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Club Brugge U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Club Brugge oldu.
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19, Club Brugge U19'a konuk olduğu maçı 3-2'lik skorla kaybetti.
Club Brugge'ün gollerini 6. dakikada Mathias De Wolf (penaltı), 10. dakikada Charles De Ketelaere ve 17. dakikada Noah Aelterman kaydetti.
Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Metehan Baltaci (penaltı) ve 46. dakikada Yunus Akgün'den geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray U19 Takımı gruplara puansız başlarken, Club Brugge 3 puanı hanesine yazdırdı.
UEFA Gençler Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Galatasaray U19, Paris Saint Germain U19'u ağırlayacak. Club Brugge U19 ise Real Madrid U19'a konuk olacak
- 18.09.2019
- CANLI | Ünal Karaman basın toplantısı düzenliyor
- Galatasaray U19 Club Brugge'e 3-2 mağlup oldu! MAÇ ÖZETİ
- Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur programı açıklandı
- Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler ve önemli maç notları...
- UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statları duyuracak
-
Son dakika... Rıza Kayaalp Kübalı rakibini devirdi 4. kez şampiyon oldu!
Toplam 1
Yorum
Bülent Yürü be Rıza!
-
Fenerbahçe TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Toplam 2
Yorum
Ercisli Ne gerek var diyorum bir fenerli olarak çok küçük düşürücü bir olay
-
Sezonu kapatmadım!
Toplam 1
Yorum
arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
Galatasaray U19 Club Brugge'e 3-2 mağlup oldu! MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.