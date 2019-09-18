Galatasaray maçında yok - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray maçında yok

maçında yok

Galatasaray maçında yok

Uluslararası  (), 'nın hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle 3 maç men cezası verdiği 'ın cezasını 2'ye indirdi. 'nin, UEFA Temyiz Kurulu'nun Neymar hakkında verdiği cezaya yaptığı itirazı kısmen haklı bulduğu bildirildi.

Uluslararası (), 'nın hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle 3 maç men cezası verdiği 'ın cezasını 2'ye indirdi. 'nin, UEFA Temyiz Kurulu'nun Neymar hakkında verdiği cezaya yaptığı itirazı kısmen haklı bulduğu bildirildi. Brezilyalı futbolcu, PSG'nin, ve maçlarında forma giyemeyecek.

  1. 18.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN