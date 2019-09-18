Galatasaray maçında yok

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle 3 maç men cezası verdiği Neymar'ın cezasını 2'ye indirdi. PSG'nin, UEFA Temyiz Kurulu'nun Neymar hakkında verdiği cezaya yaptığı itirazı kısmen haklı bulduğu bildirildi. Brezilyalı futbolcu, PSG'nin, Real Madrid ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.