Galatasaray maçında yok
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle 3 maç men cezası verdiği Neymar'ın cezasını 2'ye indirdi. PSG'nin, UEFA Temyiz Kurulu'nun Neymar hakkında verdiği cezaya yaptığı itirazı kısmen haklı bulduğu bildirildi.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle 3 maç men cezası verdiği Neymar'ın cezasını 2'ye indirdi. PSG'nin, UEFA Temyiz Kurulu'nun Neymar hakkında verdiği cezaya yaptığı itirazı kısmen haklı bulduğu bildirildi. Brezilyalı futbolcu, PSG'nin, Real Madrid ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
- 18.9.2019
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Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
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Yorum
baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
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aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
Galatasaray maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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