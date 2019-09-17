Neymar'ın Galatasaray'a karşı oynamayacağı kesinleşti!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, geçtiğimiz sezon oynanan Manchester United maçı sonrası kişisel Instagram hesabından, VAR hakemlerine yönelik ağır ifadeler kullanmış ve UEFA'dan 3 maç ceza almıştı. İtiraz sonrasında cezası 2 maça indirilen Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta oynanacak olan Galatasaray maçında forma giymeyeceği kesinleşti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadelede forma giyemeyecek.
Galatasaray-Paris Saint Germain maçında Neymar forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında takımdaki yerini alamayacak.
1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Neymar'ın oynamaması kesinleşti.
Neymar'ın, Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacak olmasının sebebi geçen yıldan sarkan cezası. Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon oynanan Manchester United maçı sonrası kişisel Instagram hesabından, VAR hakemlerine yönelik ağır ifadeler kullanmış ve UEFA'dan 3 maç ceza almıştı.
Neymar'ın başvurusunu görüşen UEFA Tahkim Kurulu, itiraz sonrası 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi. Bu nedenle Neymar yarın akşamki Real Madrid maçında ve 1 Ekim'deki Galatasaray karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.
FRANSA'DA NEYMAR'A PROTESTO
Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, geçtiğimiz hafta oynanan lig bazı PSG'li taraftarlarca yuhalanarak protesto edilmişti.
- 17.09.2019
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Yorum
baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Toplam 1
Yorum
aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
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Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
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