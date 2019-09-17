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17 Eylül 2019, Salı
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'ın 'a karşı oynamayacağı kesinleşti!

Neymar'ın Galatasaray'a karşı oynamayacağı kesinleşti!

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 'nin Brezilyalı yıldızı , geçtiğimiz sezon oynanan maçı sonrası kişisel hesabından, VAR hakemlerine yönelik ağır ifadeler kullanmış ve 'dan 3 maç ceza almıştı. İtiraz sonrasında cezası 2 maça indirilen Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta oynanacak olan Galatasaray maçında forma giymeyeceği kesinleşti.

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden 'in Brezilyalı yıldızı , Stadyumu'ndaki mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray-Paris Saint Germain maçında Neymar forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında takımdaki yerini alamayacak.

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1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Neymar'ın oynamaması kesinleşti.

Neymar'ın, Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacak olmasının sebebi geçen yıldan sarkan cezası. Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon oynanan maçı sonrası kişisel hesabından, VAR hakemlerine yönelik ağır ifadeler kullanmış ve 'dan 3 maç ceza almıştı.

Neymar'ın başvurusunu görüşen UEFA , itiraz sonrası 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi. Bu nedenle Neymar yarın akşamki maçında ve 1 Ekim'deki Galatasaray karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

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Yaz transfer döneminde adı ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, geçtiğimiz hafta oynanan lig bazı 'li taraftarlarca yuhalanarak edilmişti.

  1. 17.09.2019
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