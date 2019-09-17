Neymar'ın Galatasaray'a karşı oynamayacağı kesinleşti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray-Paris Saint Germain maçında Neymar forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında takımdaki yerini alamayacak.

1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Neymar'ın oynamaması kesinleşti.

Neymar'ın, Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacak olmasının sebebi geçen yıldan sarkan cezası. Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon oynanan Manchester United maçı sonrası kişisel Instagram hesabından, VAR hakemlerine yönelik ağır ifadeler kullanmış ve UEFA'dan 3 maç ceza almıştı.

Neymar'ın başvurusunu görüşen UEFA Tahkim Kurulu, itiraz sonrası 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi. Bu nedenle Neymar yarın akşamki Real Madrid maçında ve 1 Ekim'deki Galatasaray karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

FRANSA'DA NEYMAR'A PROTESTO

Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, geçtiğimiz hafta oynanan lig bazı PSG'li taraftarlarca yuhalanarak protesto edilmişti.