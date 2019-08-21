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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Yine korkutan !

Yine korkutan yangın!

'nin 'nde yine paniği yaşandı. 'nda çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürüldü.

'nin 'nde yine paniği yaşandı. 'nda çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği aynı yerleşkede, 22 Ocak 2013'te büyük bir yangın çıkmış ve yangın sonucu yaklaşık 150 yıllık tarihi bina büyük çapta hasar görmüş ve çatısı çökmüştü.
  1. 21.8.2019
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