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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ozornwafor ’de

Ozornwafor Kayseri’de

Yeni transferlerden , 1 yıllığına 'a kiralandı. 'nın takımından 300 bin euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan 20 yaşındaki stoper için herhangi bir kiralama ücreti alınmayacağı belirtildi.

Yeni transferlerden , 1 yıllığına 'a kiralandı. 'nın takımından 300 bin euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan 20 yaşındaki stoper için herhangi bir kiralama ücreti alınmayacağı belirtildi. Nijeryalı savunma oyuncusunun 100 bin euro'luk yıllığını Kayserispor'un ödeyeceği ifade edildi. Genç oyuncu Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında sadece 59 dakika forma şansı bulabilmişti.
  1. 21.8.2019
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