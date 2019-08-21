Nagatomo’ya sürpriz talip - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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’ya sürpriz talip

Nagatomo’ya sürpriz talip

'ın Japon yıldızı 'ya sürpriz talip çıktı. basını, 'nın tecrübeli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiğini iddia etti.

'ın Japon yıldızı 'ya sürpriz talip çıktı. basını, 'nın tecrübeli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiğini iddia etti. Yönetimin, teklifi değerlendirmeye aldığı vurgulanırken; 32 yaşındaki sol bekin henüz yanıt vermediği kaydedildi. 'da uzun yıllar İnter forması giyen Nagatomo, 2018'de transfer olduğu Galatasaray'da 43 maçta 1 gol, 7 asistle oynadı.
  1. 21.8.2019
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