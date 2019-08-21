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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ahmet Hassan yedek listede

Ahmet Hassan yedek listede

, 'de bu sezon Falcao ile gol arayacak. Diagne ve Mitroglou'na ise takım aranıyor. , iki oyuncunun gönderilmesi durumunda Kolombiyalı golcünün yanına bir santrfor daha istiyor.

, 'de bu sezon Falcao ile gol arayacak. Diagne ve Mitroglou'na ise takım aranıyor. , iki oyuncunun gönderilmesi durumunda Kolombiyalı golcünün yanına bir santrfor daha istiyor. Falcao görüşmelerinde yer alan 'ten Galatasaray'a ikinci santrfor için sürpriz bir öneri geldi. Braga'lı Ahmed Hassan Mahgoub... Terim'in 26 yaşındaki Mısırlı golcünün, durumunun araştırılmasını istediği öğrenildi.

  1. 21.8.2019
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