Ahmet Hassan yedek listede
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon Falcao ile gol arayacak. Diagne ve Mitroglou'na ise takım aranıyor. Terim, iki oyuncunun gönderilmesi durumunda Kolombiyalı golcünün yanına bir santrfor daha istiyor.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon Falcao ile gol arayacak. Diagne ve Mitroglou'na ise takım aranıyor. Terim, iki oyuncunun gönderilmesi durumunda Kolombiyalı golcünün yanına bir santrfor daha istiyor. Falcao görüşmelerinde yer alan Jorge Mendes'ten Galatasaray'a ikinci santrfor için sürpriz bir öneri geldi. Braga'lı Ahmed Hassan Mahgoub... Terim'in 26 yaşındaki Mısırlı golcünün, durumunun araştırılmasını istediği öğrenildi.
- 21.8.2019
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