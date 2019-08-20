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20 Ağustos 2019, Salı
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unutulmadı

Tevfik Fikret unutulmadı

, şair ve yazar 'in vefatının 104. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

, şair ve yazar 'in vefatının 104. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesindeki mesajda, "Büyük üstad, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 104. yılında saygı ile anıyoruz" denildi.
  1. 20.8.2019
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