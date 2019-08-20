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20 Ağustos 2019, Salı
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Teklif yeterli bulunmadı!

Teklif yeterli bulunmadı!

'da Diagne düğümü çözülemiyor. 'nin transferi tam bir bilmeceye dönüştü. futbolcunun, 'ın 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul ettiği iddia edildi.

'nin transferi tam bir bilmeceye dönüştü. futbolcunun, 'ın 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul ettiği iddia edildi. 'ın bu transferden 12 milyon euro kazanacağı belirtilse de teklifin daha düşük olduğu bu nedenle sarı-kırmızılı ekibin, Diagne'nin gidişine onay vermediği bildirildi.

  1. 20.8.2019
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