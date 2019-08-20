Teklif yeterli bulunmadı!
Galatasaray'da Diagne düğümü çözülemiyor. Mbaye Diagne'nin transferi tam bir bilmeceye dönüştü. Senegalli futbolcunun, Al Nassr'ın 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul ettiği iddia edildi.
Mbaye Diagne'nin transferi tam bir bilmeceye dönüştü. Senegalli futbolcunun, Al Nassr'ın 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın bu transferden 12 milyon euro kazanacağı belirtilse de teklifin daha düşük olduğu bu nedenle sarı-kırmızılı ekibin, Diagne'nin gidişine onay vermediği bildirildi.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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