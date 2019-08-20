Teklif yeterli bulunmadı!

Mbaye Diagne'nin transferi tam bir bilmeceye dönüştü. Senegalli futbolcunun, Al Nassr'ın 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın bu transferden 12 milyon euro kazanacağı belirtilse de teklifin daha düşük olduğu bu nedenle sarı-kırmızılı ekibin, Diagne'nin gidişine onay vermediği bildirildi.