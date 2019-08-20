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20 Ağustos 2019, Salı
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Şener&’ye 10 gün süre

Şener&Emre’ye 10 gün süre

Başkanı , 'den; Şener, ve Taşdemir'i istemişti. Valentin'in kiralanmasına sıcak bakılıyor.

Başkanı , 'den; Şener, ve Taşdemir'i istemişti. Valentin'in kiralanmasına sıcak bakılıyor. Emre ve Şener içinse önümüzdeki 10 günlük süreç incelenecek. Şu an ikisinin de Terim'in rotasyonuna girme ihtimali düşük görülüyor.
  1. 20.8.2019
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