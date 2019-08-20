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20 Ağustos 2019, Salı
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sil baştan

Aslan sil baştan

, Jimmy, kulübeye gidecek. Linnes, Feghouli ve Nzonzi takıma monte edilecek. Cezalı Marcao’nun yerine ise Donk oynayacak.

Lige şok Denizlispor yenilgisiyle başlayan 'da kadroya neşter geliyor... Ameliyat olduğu için maçı televizyondan izleyen , bazı oyuncuların performansından hiç memnun kalmadı. Tüm ortaları rakibe giden , etkisiz kalan Jimmy Durmaz ve penaltıyı kaçıran hedefteki isimler. Terim'in bu futbolcuları kulübeye çekeceği öğrenildi.

DIAGNE DE KESİLEBİLİR
maçında Mariano'nun yerine Linnes, sağ açıkta Jimmy'nin yerine Feghouli, Selçuk'un yerine yeni Nzonzi'nin forma giymesi bekleniyor. Kırmızı kart gören Marcao'nun yokluğunda ise Luyindama'nın yanında Donk oynayacak. Diagne'nin de kenara alınıp, Babel'in forvet başlaması da gündemde. Transferi biterse ise ikinci yarıda şans bulacak.

NZONZI İDMANDA
'ın yeni transferi Steven Nzonzi dün ilk defa takımla birlikte çalıştı. Fransız ön liberonun kısa sürede uyum sağlandığı gözlendi. 30 yaşındaki oyuncu yüksek tekniğiyle göz doldurdu.

  1. 20.8.2019
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