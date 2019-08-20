Aslan sil baştan
Mariano, Jimmy, Selçuk kulübeye gidecek. Linnes, Feghouli ve Nzonzi takıma monte edilecek. Cezalı Marcao’nun yerine ise Donk oynayacak.
Lige şok Denizlispor yenilgisiyle başlayan Galatasaray'da kadroya neşter geliyor... Ameliyat olduğu için maçı televizyondan izleyen Fatih Terim, bazı oyuncuların performansından hiç memnun kalmadı. Tüm ortaları rakibe giden Mariano, etkisiz kalan Jimmy Durmaz ve penaltıyı kaçıran Selçuk hedefteki isimler. Terim'in bu futbolcuları kulübeye çekeceği öğrenildi.
DIAGNE DE KESİLEBİLİR
Konyaspor maçında Mariano'nun yerine Linnes, sağ açıkta Jimmy'nin yerine Feghouli, Selçuk'un yerine yeni transfer Nzonzi'nin forma giymesi bekleniyor. Kırmızı kart gören Marcao'nun yokluğunda ise Luyindama'nın yanında Donk oynayacak. Diagne'nin de kenara alınıp, Babel'in forvet başlaması da gündemde. Transferi biterse Radamel Falcao ise ikinci yarıda şans bulacak.
NZONZI İDMANDA
Aslan'ın yeni transferi Steven Nzonzi dün ilk defa takımla birlikte çalıştı. Fransız ön liberonun kısa sürede uyum sağlandığı gözlendi. 30 yaşındaki oyuncu yüksek tekniğiyle göz doldurdu.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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