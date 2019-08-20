Aslan sil baştan

Lige şok Denizlispor yenilgisiyle başlayan Galatasaray'da kadroya neşter geliyor... Ameliyat olduğu için maçı televizyondan izleyen Fatih Terim, bazı oyuncuların performansından hiç memnun kalmadı. Tüm ortaları rakibe giden Mariano, etkisiz kalan Jimmy Durmaz ve penaltıyı kaçıran Selçuk hedefteki isimler. Terim'in bu futbolcuları kulübeye çekeceği öğrenildi.



DIAGNE DE KESİLEBİLİR

Konyaspor maçında Mariano'nun yerine Linnes, sağ açıkta Jimmy'nin yerine Feghouli, Selçuk'un yerine yeni transfer Nzonzi'nin forma giymesi bekleniyor. Kırmızı kart gören Marcao'nun yokluğunda ise Luyindama'nın yanında Donk oynayacak. Diagne'nin de kenara alınıp, Babel'in forvet başlaması da gündemde. Transferi biterse Radamel Falcao ise ikinci yarıda şans bulacak.



NZONZI İDMANDA

Aslan'ın yeni transferi Steven Nzonzi dün ilk defa takımla birlikte çalıştı. Fransız ön liberonun kısa sürede uyum sağlandığı gözlendi. 30 yaşındaki oyuncu yüksek tekniğiyle göz doldurdu.

