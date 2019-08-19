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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen , 2. haftada evinde ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Steven Nzonzi, ilk antrenmanına çıktı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki idmana yeni Steven Nzonzi de katıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, salondaki çalışmanın ardından sahada koordinasyon ve interval koşu çalışması yaptı.

Galatasaray, pas oyunun ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 19.08.2019
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