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18 Ağustos 2019, Pazar
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Bayern’de!

Çağrı Balta Bayern’de!

Galatasaraylı eski futbolcu 'nın oğlu , Bayern'in altyapısına oldu. Hakan Balta , "Bir gün parçalı formayla seni 'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Allah utandırmasın" dedi.

Galatasaraylı eski futbolcu 'nın oğlu , Bayern'in altyapısına oldu. Hakan Balta , "Bir gün parçalı formayla seni 'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Allah utandırmasın" dedi. Çağrı da, "8 yıldır büyük G.Saray formasını giyebildiğim için çok mutluyum. Belki kısa, belki de uzun bir süre için ayrılık vakti" diye cevap verdi.

  1. 18.8.2019
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