Çağrı Balta Bayern’de!
Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, Bayern'in altyapısına transfer oldu. Hakan Balta sosyal medyadan, "Bir gün parçalı formayla seni Ali Sami Yen'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Allah utandırmasın" dedi.
Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, Bayern'in altyapısına transfer oldu. Hakan Balta sosyal medyadan, "Bir gün parçalı formayla seni Ali Sami Yen'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Allah utandırmasın" dedi. Çağrı da, "8 yıldır büyük G.Saray formasını giyebildiğim için çok mutluyum. Belki kısa, belki de uzun bir süre için ayrılık vakti" diye cevap verdi.
- 18.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Çağrı Balta Bayern’de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.