Çağrı Balta Bayern’de!

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, Bayern'in altyapısına transfer oldu. Hakan Balta sosyal medyadan, "Bir gün parçalı formayla seni Ali Sami Yen'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Allah utandırmasın" dedi. Çağrı da, "8 yıldır büyük G.Saray formasını giyebildiğim için çok mutluyum. Belki kısa, belki de uzun bir süre için ayrılık vakti" diye cevap verdi.