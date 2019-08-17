Selçuk İnan 3 yıl sonra kaçırdı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Selçuk İnan 3 yıl sonra kaçırdı

3 yıl sonra kaçırdı

Selçuk İnan 3 yıl sonra kaçırdı

'deki maçın dönüm anlarından birisi 29. dakikada yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, 25'te Oğuz'un ceza sahasında Diagne'nin ayağına basması sonrasında VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Kaptan, Mbaye Diagne’nin düşürülmesi ile kazanılan penaltıdan yararlanamadı

'deki maçın dönüm anlarından birisi 29. dakikada yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, 25'te Oğuz'un ceza sahasında Diagne'nin ayağına basması sonrasında VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. 4 dakika sonra atışı kullanan 'ın cılız vuruşunu, kaleci Stackhowiak uzanarak çeldi. Böylece Galatasaray öne geçme fırsatını kaçırdı. Selçuk, 17 Eylül 2016'daki maçından bu yana Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı. Aslan'da geçen sezon penaltıları Diagne kullanmıştı.

66'DA SU MOLASI
Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada sıcak hava ve yoğun nem nedeniyle oyuncular zor anlar yaşadı. İki takım futbolcuları bol bol ter dökerken, hakem Bitigen, 66. dakikada su molası vererek herkese nefes aldırdı.

  1. 17.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Selçuk İnan 3 yıl sonra kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN