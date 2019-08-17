Selçuk İnan 3 yıl sonra kaçırdı
Denizli'deki maçın dönüm anlarından birisi 29. dakikada yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, 25'te Oğuz'un ceza sahasında Diagne'nin ayağına basması sonrasında VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Kaptan, Mbaye Diagne’nin düşürülmesi ile kazanılan penaltıdan yararlanamadı
Denizli'deki maçın dönüm anlarından birisi 29. dakikada yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, 25'te Oğuz'un ceza sahasında Diagne'nin ayağına basması sonrasında VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. 4 dakika sonra atışı kullanan Selçuk İnan'ın cılız vuruşunu, kaleci Stackhowiak uzanarak çeldi. Böylece Galatasaray öne geçme fırsatını kaçırdı. Selçuk, 17 Eylül 2016'daki Rize maçından bu yana Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı. Aslan'da geçen sezon penaltıları Diagne kullanmıştı.
66'DA SU MOLASI
Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada sıcak hava ve yoğun nem nedeniyle oyuncular zor anlar yaşadı. İki takım futbolcuları bol bol ter dökerken, hakem Bitigen, 66. dakikada su molası vererek herkese nefes aldırdı.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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