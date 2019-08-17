Selçuk İnan 3 yıl sonra kaçırdı

Denizli'deki maçın dönüm anlarından birisi 29. dakikada yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, 25'te Oğuz'un ceza sahasında Diagne'nin ayağına basması sonrasında VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. 4 dakika sonra atışı kullanan Selçuk İnan'ın cılız vuruşunu, kaleci Stackhowiak uzanarak çeldi. Böylece Galatasaray öne geçme fırsatını kaçırdı. Selçuk, 17 Eylül 2016'daki Rize maçından bu yana Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı. Aslan'da geçen sezon penaltıları Diagne kullanmıştı.

66'DA SU MOLASI

Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada sıcak hava ve yoğun nem nedeniyle oyuncular zor anlar yaşadı. İki takım futbolcuları bol bol ter dökerken, hakem Bitigen, 66. dakikada su molası vererek herkese nefes aldırdı.