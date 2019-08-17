Rütbesiyle benzersiz!
Denizli deplasmanında yeni sezonu açan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, maç başlamadan önce sosyal medyada şov yaptı. "23. Şampiyonluk yolunda yeni zaferler kazanmak için başlıyoruz... Hazır mıyız?" yazan Cimbom, sırayla tweetler attı. Son iki yılın şampiyonu Aslan, “Rütbesiyle Benzersiz” sloganıyla yeni sezona başladı.
Denizli deplasmanında yeni sezonu açan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, maç başlamadan önce sosyal medyada şov yaptı. "23. Şampiyonluk yolunda yeni zaferler kazanmak için başlıyoruz... Hazır mıyız?" yazan Cimbom, sırayla tweetler attı. Parçalı formayı paylaşarak "Parçalısıyla BEN23RSİZ!", Avrupa kupaları ve Süper Lig kupasını göstererek, "Kupalarıyla BEN23RSİZ!", UEFA Kupası finalinde Fatih Terim'in havaya atıldığı fotoğrafla, "Başarılarıyla BEN23RSİZ!", Metin Oktay'la "Efsaneleriyle BEN23RSİZ!", "Muhteşem taraftarıyla BEN23RSİZ!" ve 4 yıldızın kazanıldığı tarihler paylaşılarak "Rütbesiyle BEN23RSİZ!" denildi.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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