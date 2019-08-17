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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Rütbesiyle benzersiz!

Rütbesiyle benzersiz!

deplasmanında yeni sezonu açan son iki sezonun şampiyonu , maç başlamadan önce sosyal medyada şov yaptı. "23. Şampiyonluk yolunda yeni zaferler kazanmak için başlıyoruz... Hazır mıyız?" yazan Cimbom, sırayla tweetler attı. Son iki yılın şampiyonu Aslan, “Rütbesiyle Benzersiz” sloganıyla yeni sezona başladı.

deplasmanında yeni sezonu açan son iki sezonun şampiyonu , maç başlamadan önce sosyal medyada şov yaptı. "23. Şampiyonluk yolunda yeni zaferler kazanmak için başlıyoruz... Hazır mıyız?" yazan Cimbom, sırayla tweetler attı. Parçalı formayı paylaşarak "Parçalısıyla BEN23RSİZ!", Avrupa kupaları ve kupasını göstererek, "Kupalarıyla BEN23RSİZ!", Kupası finalinde 'in havaya atıldığı fotoğrafla, "Başarılarıyla BEN23RSİZ!", Metin Oktay'la "Efsaneleriyle BEN23RSİZ!", "Muhteşem taraftarıyla BEN23RSİZ!" ve 4 yıldızın kazanıldığı tarihler paylaşılarak "Rütbesiyle BEN23RSİZ!" denildi.

  1. 17.8.2019
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