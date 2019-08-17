Rütbesiyle benzersiz!

Denizli deplasmanında yeni sezonu açan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, maç başlamadan önce sosyal medyada şov yaptı. "23. Şampiyonluk yolunda yeni zaferler kazanmak için başlıyoruz... Hazır mıyız?" yazan Cimbom, sırayla tweetler attı. Parçalı formayı paylaşarak "Parçalısıyla BEN23RSİZ!", Avrupa kupaları ve Süper Lig kupasını göstererek, "Kupalarıyla BEN23RSİZ!", UEFA Kupası finalinde Fatih Terim'in havaya atıldığı fotoğrafla, "Başarılarıyla BEN23RSİZ!", Metin Oktay'la "Efsaneleriyle BEN23RSİZ!", "Muhteşem taraftarıyla BEN23RSİZ!" ve 4 yıldızın kazanıldığı tarihler paylaşılarak "Rütbesiyle BEN23RSİZ!" denildi.